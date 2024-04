Czy w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy msza w drugi dzień świąt wielkanocnych jest obowiązkowa [1.04.2024]

Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2024 - czy trzeba iść do kościoła?

Niedziela Wielkanocna to święto nakazane, czyli obowiązkowy udział wiernych w liturgii. A co z Poniedziałkiem Wielkanocnym – czy znowu trzeba iść do kościoła? Wiele osób zastanawia się, czy 1 kwietnia w drugi dzień świąt wielkanocnych trzeba iść do kościoła? Czy w Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej?

Poniedziałek Wielkanocny w kościele rzymskokatolickim NIE JEST świętem nakazanym. Oznacza to, że w tym dniu katolicy nie mają obowiązku wzięcia udziału w mszy świętej. Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące nie mają obowiązku uczestniczenia 1 kwietnia we Mszy Świętej. Katolicy nie muszą obowiązkowo iść do kościoła, ani uczestniczyć we mszy świętej, chociaż Kościół zachęca jednak, żeby w tym szczególnym czasie uczestniczyć w Eucharystii.