Czy w Sępólnie Krajeńskim wrócą pociągi? Jest cień nadziei

Strategia przyspieszenia 2030 zakłada, by każdy mieszkaniec województwa dotarł publicznym środkiem transportu do miasta wojewódzkiego, czyli Bydgoszczy, w ciągu godziny. W przypadku mieszkańców powiatu sępoleńskiego nie ma takiej możliwości.

- Najpierw takie spotkanie zorganizowaliśmy ze wszystkimi samorządowcami powiatu sępoleńskiego: burmistrzowie, wójt i starosta. Do strategii złożyliśmy „fiszkę”, a wniosek jako samorząd złożył Urząd Miejski w Koronowie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że ta kolej nie będzie uruchomiona i nie zostaniemy wpisani do strategii na tą dekadę – mówi Marek Zieńko, wiceburmistrz Sępólna. - Tym razem linia ma być zmodyfikowana tak, by było bezpośrednie połączenie do Bydgoszczy przez Koronowo, a nie z przesiadką w Nakle.

W powiecie sępoleńskim nie ma obecnie żadnego połączenia kolejowego. Pociągi pasażerskie na linii nr 281 Chojnice-Nakło nie kursują od połowy lat 90 . Pomysł, by tę linię przywrócić, pojawił się już kilka miesięcy temu podczas spotkania w Nakle dotyczącego konsultacji strategii województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030.

Gmina Koronowo, jako lider projektu, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2028 roku, wspólnie z partnerami, m.in. z powiatem sępoleńskim i gminami, złożyły wniosek do Polskich Linii Kolejowych o utworzenie nowego połączenia Bydgoszcz-Koronowo-Więcbork-Sępólno Krajeńskie-Chojnice . Przy modyfikacji „starej” trasy mieszkańcy dotarliby do stolicy województwa bezpośrednio w ciągu godziny.

Wnioskodawca w jednym z punktów dotyczących zakresu zawarł informację, że na 80 km trasy brakuje ok. 48 km torowiska. W grę musiałoby wejść budowa nowego odcinka linii na trasie Koronowo-Stronno (20 km), a przy założeniu wydłużenia linii w kierunku Sępólna – budowa nowego odcinka (10,5 km) z Sośna do Wilczej Góry oraz odbudowa linii kolejowej 240 rozebranej w 2015 roku o długości 17 km na odcinku Więcbork – Sośno.

Kolej w powiecie sępoleńskim musi się znaleźć w strategii województwa

- My ten wniosek, którego pomysłodawcą jest właściwie pan Paweł Pleśniar z Pomorskiego Stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Kolei w Gdyni, poparliśmy. Technicznie jest on do zrealizowania, ponieważ zmieniła się koncepcja, by nie prowadzić połączenia z Koronowa do Zielonki przez Sicienko, tylko przez las i połączyć z Maksymilianowem – wyjaśnia Zieńko. - To wniosek intencyjny, angażujący też marszałka – dodaje.

- Jak na razie, walczymy o to, by w strategii zaistniał zapis odtworzenia kolei w tej części województwa, zresztą zapomnianej, z proponowaną modyfikacją. Zadanie jest pilotowane w 100 proc. przez urząd marszałkowski z pozyskanych pieniędzy unijnych. Z tych funduszy można ubiegać się o modernizację infrastruktury czy odtwarzanie kierunków. Wniosek może się znaleźć w programie Kolej Plus pod warunkiem, że znajdzie się najpierw w strategii województwa i marszałek o to zawalczy – podkreśla burmistrz Waldemar Stupałkowski.

85 procent kosztów inwestycji pokryłyby Polskie Linie Kolejowe, samorządy musiałyby dołożyć 15 procent. Więcej szczegółów ma być znanych w połowie września po konferencji z udziałem przedstawicieli samorządu i kolei.