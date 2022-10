Czy władze samorządowe Włocławka ułatwią mieszkańcom zakup węgla? Sprawdzamy

Do 70 procent mieszkańców Włocławka ciepło dostarcza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. M.in. w ten sposób energia cieplna dociera do mieszkańców największych spółdzielni mieszkaniowych na osiedlu Południe, w śródmieściu czy na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Mieszkańców Zazamcza zaopatruje ciepłownia należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze". Część domów jednorodzinnych też jest ogrzewanych przez MPEC, ale są i takie, które nie są podłączone do sieci miejskiej i mają własne piece, zasilane albo gazem, albo na przykład węglem.