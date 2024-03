Tyle zarabiają prezesi i dyrektorzy w Golubiu-Dobrzyniu. Nawet 179 tys. zł rocznej pensji!

Zarobki w miejskich spółkach

Trzeba zaznaczyć, ze różnie wygląda zarządzanie wodociągami i kanalizacjami czy energetyką cieplną w poszczególnych miastach województwa. Są za nie odpowiedzialne m. in . spółki, zakłady budżetowe czy zewnętrzne podmioty. Są w regionie przedsiębiorstwa, które zajmują się wyłącznie jedną dziedziną (oddzielne podmioty do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oddzielne do energetyki cieplnej). Tak jest właśnie w Golubiu-Dobrzyniu. W regionie mamy też przedsiębiorstwa, które w swojej działalności mają wiele zadań, np. energetykę cieplną, wod-kan, zarządzanie nieruchomościami, zielenią miejską czy odpadami komunalnymi.

Zarobki szefów spółek/instytucji zajmujących się wodociągami i kanalizacjami w regionie są różnorodne. Wynoszą od 55 do 458 tys. zł rocznie (według danych z oświadczeń majątkowych za 2022 rok). Ci, którzy mają najniższe uposażenia, nie sprawowali swych funkcji pełen rok. Prezes MZWiK w Golubiu-Dobrzyniu Piotr Sipak zarobił 168 276,22 zł. Jest to średnia, ale trzeba też zauważyć, że zarabiający mniej prezesi spółek w Sępólnie i Radziejowie mają podwójny zakres działań, oprócz wodociągów i kanalizacji, dochodzi energia cieplna. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o zarobki szefów spółek/instytucji zajmujących się energetyką cieplną w regionie. Wynoszą od 120 do 433 tys. zł rocznie (według danych z oświadczeń majątkowych za 2022 rok). Zarobki prezesa PEC w Golubiu-Dobrzyniu Michała Piotrowicza plasują się w średniej, ale kieruje on przedsiębiorstwem o jednym profilu. Zarabia więcej od szefów spółek w Radziejowie i Sępólnie, które łączą działalność wod-kan i energetyczną. Ma też wyższe wynagrodzenie niż szef MPEC w dużo większym Włocławku.Wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach mogą się różnić. U prezesa PEC Michała Piotrowicza "rekordowe" są marce. To w budżetówce miesiąc tzw. trzynastki oraz wyrównania wynagrodzenia - po przyznanych od nowego roku podwyżkach, które nie były wypłacane. W marcu 2022 prezes Piotrowicz otrzymał ponad 34 tys. zł wynagrodzenia, a w marcu 2023 - ponad 26 tys. zł, a w pozostałych miesiącach opiewa ono na 13 211 zł. Prezes w ostatnich latach odbierał też nagrody od zysku (marzec 2019 - ponad 13 tys. zł, marzec 2018 - 10,3 tys. zł, czerwiec 2017 - niemal 4800 zł), premie (1440 zł - grudzień 2016), jubileusz PEC (marzec 2017 - 2200 zł) czy ekwiwalent za urlop (lipiec 2019 - 7,4 tys. zł).