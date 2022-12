Czytaj na święta - Specjalne wydanie magazynu świątecznego Pomorskiej!

Nim usiądziemy do wigilijnej wieczerzy albo już po niej – syci rodzinnego ciepła i dobrych myśli – sięgnijmy po „Pomorską”, a znajdziemy tam m.in. opowieść o św. Józefie, cichym bohaterze Bożego Narodzenia. A możemy damy się przekonać, że warto pójść na Pasterkę?

Na pewno do zastanowienia skłoni tekst Adama Willmy o tym, kiedy zaczyna się życie. Kilka stron dalej przeczytamy wzruszającą opowieść o Lumi, psie uratowanym z wojennej pożogi Charkowa.

W Kałdusie pod Chełmnem powstają najbardziej niezwykłe motocykle, szyte na miarę niczym luksusowe garnitury. Zaś w Toruniu Żaneta i Angelika biorą do rąk ostre nożyczki, by strzygąc bezdomnych dać im okruch normalności – złote serca mają te panie.

Poczytajcie także o tym, jak powstał film „CK Dezerterzy” czy wzruszającą rozmowę z Anną Seniuk. A może skusi Was opowieść o gołębiach pocztowych? Albo zechcecie poznać mieszkańców naszego regionu, którzy w tym roku spróbowali swoich sił w telewizyjnych produkcjach? Święta z „Pomorską” to świetny wybór!