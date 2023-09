Dariusz z Sanatorium Miłości wraz z żoną na wakacjach w Przyjezierzu! Mamy zdjęcia

Życie Dariusza zmieniło się dzięki programowi "Sanatorium miłości". W programie nie znalazł miłości swojego życia. Ale to dzięki temu programowi poznał swoją małżonkę. Podróż poślubna jeszcze przed nimi. Na razie wypoczywają na Kujawach. Relaksowali się już w Kruszwicy oraz w Inowrocławiu. Niedawno bawili się w ośrodku wypoczynkowym w Przyjezierzu.

Jak Dariusz z "Sanatorium miłości" poznał Jolę z Inowrocławia?

Dariusz Kosiec należał do wyróżniających się postaci ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. W reality show nie znalazł miłości swojego życia. Program oglądała jednak znajoma Dariusza z Inowrocławia. Szepnęła o nim słówko swojej koleżance Joli. Wkrótce doszło do pierwszej randki. To musiała być miłość od pierwszego wejrzenia. Para szybko przypadła sobie do gustu, polubiła się, wreszcie pokochała. 28 lipca w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem Dariusz Kosiec z "Sanatorium miłości" i Jola wzięli ślub cywilny. Na weselu razem bawili się z nimi znajome Dariusza z "Sanatorium miłości": Ewa, Ula i Aneta.

Życie po ślubie. Takie plany ma Dariusz z "Sanatorium miłości"

Jola ma ładny dom w Inowrocławiu. Dariusz, póki co, na stałe się do niej nie przeprowadził. Pracuje w Norwegii i będzie to robił aż do momentu przejścia na emeryturę. Do Inowrocławia przyjeżdża tak często jak to jest możliwe.

- Rozłąka jest trudna, jak się kogoś kocha. Bardzo tęskniliśmy za sobą - zdradzają w rozmowie z "Pomorską". Podróż poślubną zaplanowali na październik 2023 roku. Zamierzają wypoczywać na Wyspach Kanaryjskich.

Tak Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości" wypoczywali w Przyjezierzu

Póki co, Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości" cieszą się każdą chwilą, którą spędzają razem. Jola pokazała już Dariuszowi, jak pięknie jest w inowrocławskich Solankach, jak miło wypoczywa się nad Gopłem w Kruszwicy oraz zaprosiła go do Przyjezierza.

Przyjezierze to ośrodek wypoczynkowy w powiecie mogileńskim, który od dziesięcioleci jest ulubionym miejscem wypoczynku dla inowrocławian. Nic więc dziwnego, że inowrocławianka wybrała właśnie to miejsce. Jola i Dariusz wypożyczyli rower wodny, pływali po jeziorze Ostrowskim, przytulali się. Zdjęcia z pobytu w Przyjezierzu Dariusz Kosiec zamieścił na Instagramie.

- Mały relaks z żoną w Przyjezierzu - napisał pod zdjęciami Dariusz z "Sanatorium miłości". Zajrzyjcie do naszej galerii zobaczcie zdjęcia:

Miło ogląda się te zdjęcia. Widać na nich, że miłość kwitnie.