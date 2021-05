Dawne hotele w Inowrocławiu. Przed wojną na gości czekało tu ponad 1200 pokoi

Po "De Rome" nie ma już niestety śladu, budynek spłonął - podpalony przez nadpobudliwych czerwonoarmistów - w styczniu 1945 r. Był to urodziwy gmach posadowiony w miejscu, gdzie dziś z "Królówki" wchodzi się na plac Klasztorny. W tradycji utrwaliła się jego wcześniejsza nazwa "Weiss’ s Hotel" - od nazwiska Rudolfa Weissa, niemieckiego hotelarza, który podjął tam interes jeszcze w głębokich czasach zaborowych.

Pod nr. 1, przy Rynku, zapraszał "Pod Lwem" , pod nr. 15 - "Bast" i pod nr. 34 - "De Rome" . Do dziś stoją w dobrej kondycji dwa pierwsze budynki, a "Bast" prowadzi ciągłą działalność hotelarską od czasu, gdy został zbudowany z początkiem XX w.! Dla porządku wszak dodam, że w Polsce Ludowej - wtedy jako "Centralny " - był upaństwowiony.

Przedwojenne pensjonaty w Inowrocławiu

Dodam i to, że w dzielnicy zdrojowej do dyspozycji gości było sanatorium Ubezpieczalni Krajowej i liczne pensjonaty, m.in. "Zdrój", "Izonka", "Biały Dworek", "Venetia", "Perełka", "Halszka", "Łowiczanka", "Nad Stawkiem". Ogółem miasto miało wtedy ponad 1200 pokoi do wynajęcia!