Depresja? Kolejne badania potwierdzają, że może mieć związek z jelitami

Na depresję cierpi obecnie około 280 milionów ludzi. Leczenie farmakologiczne często obciążone jest fatalnymi skutkami ubocznymi. Chociaż depresja to przede wszystkim problem psychiczny , często towarzyszy jej wiele zmian czysto fizycznych, w tym zaburzenia w przyjmowaniu pokarmu.

Zbadali jelita Holendrów

Najnowsze badania potwierdzają, że bakterie jelitowe mają wpływ na aktywność i zachowanie mózgu. Naukowcy z Oxford Population Health przebadali pod tym kątem ponad 1000 Holendrów. Ich ustalenia zostały następnie powtórzone i zweryfikowane u ponad 1500 innych uczestników badania w Amsterdamie. Badane osoby nie stosowały antydepresantów.

Stwierdzono, że 13 rodzajów bakterii powiązanych jest z objawami depresji. Potwierdziło to wcześniejsze dotyczące mniejszej grupy bakterii. Co ciekawe, bakterie należące do rodzaju Sellimonas mają udział w różnych chorobach zapalnych