Derby piłkarskie Unia Drobex Solec Kujawski - Elana Toruń. Kibice zobaczyli dwa gole - mamy zdjęcia

W ostatnim miesiącu obie ekipy prezentowały się bardzo dobrze. Nie przegrywały, a na dodatek torunianie nie stracili w tych meczach gola. To zwiastowało duże emocje, bo nikogo nie zadowalał remis. Gospodarze muszą wygrywać, by wydobyć się ze strefy spadkowej, a Elana chce cały czas naciskać prowadzący Świt Szczecin.

Najlepszą okazję w pierwszej połowie stworzyli sobie piłkarze z Solca Kujawskiego. Po lewej stronie dobrą akcją popisał się Paweł Woźny. Wpadł w pole karne i oddał strzał, po którym piłka wylądowała w bocznej siatce. Serhij Krawczenko i Szymon Babiarz, którzy stali samotnie w polu karnym żałowali, że piłka nie trafiła do nich.

W drugiej połowie torunianie wreszcie dopięli swego. Po rzucie rożnym doszło do dużego zamieszania. W końcu piłka trafiła do Arkadiusza Korpalskiego, który z bliska wpakował ją do bramki.