Diabelnie dobry ten „Faust” na początek BFO. Inauguracja XXVIII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego

„A szatan na tym balu wodzirejem jest”. Zaiste to nie tylko pierwsza aria Mefisto w „Fauście” Charlesa Gounoda, którego premierę mogliśmy obejrzeć w minioną sobotę (jak zawsze bydgoscy artyści przygotowali otwarcie Bydgoskiego Festiwalu Operowego), ale najlepszy opis tego, czego świadkami byliśmy na scenie Opery Nova.

Bo choć dzieło Gounoda do libretta Julesa Barbiera i Michela Carre’a według sztuki Carre’a „Faust i Małgorzata” oraz pierwszej części „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego w roli tytułowej obsadza marzącego o byciu znów młodym tytułowego doktora Fausta, to pole do popisu daje przede wszystkim odtwórcy Mefistofelesa - wysłannika piekieł, z którym Faust podpisuje cyrograf na swą duszę.

Przypadek?

W bydgoskiej inscenizacji Pawła Szkotaka Mefisto zgarnia całą pulę - Janusz Żak jest w tej roli fenomenalny. Obsadzony po warunkach - wysoki, demoniczne czarny, obdarzony pięknym basem, dostał od Martyny Kander (kostiumy), Iwony Rucińskiej (choreografia) i Macieja Igielskiego (reżyseria świateł) tyle narzędzi, by z roli uczynić clou wieczoru.