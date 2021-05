Diler z Inowrocławia wpadł w ręce policjantów. Miał marihuanę i tabletki extasy. Co jeszcze zabezpieczono? [zdjęcia] PA

Podczas przeszukania mieszkania 36-latka znajdującego się na terenie Inowrocławia, policjanci ujawnili torbę foliową z suszem roślinnym: blisko 63 gramy marihuany i 10 tabletek extasy. Dilerowi za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia. Jednak to jeszcze nie wszystko, co znaleźli kryminalni... Szczegóły na powyższych kartach galerii.