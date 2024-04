Diler z Torunia zatrzymany. Znaczne ilości narkotyków i pieniędzy przejęła policja

W miniony czwartek (25.04.2024) o godzinie 15,30 policjanci z komisariatu Toruń-Rubinkowo zatrzymali do kontroli drogowej 32-latka kierującego osobowym fordem.

Kierowca trafił do radiowozu, a stamtąd do policyjnej celi. Następnego dnia (26.04.2024) policjanci przeszukali jego mieszkanie.

- Wewnątrz znaleźli kolejne narkotyki oraz gotówkę: ponad 32 tys. złotych i 2 tys. euro - uściśla Sebastian Pypczyński. - W workach foliowych znajdował się biały proszek, a w słoiku susz roślinny. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że to blisko 250 gramów amfetaminy i ponad 90 gramów marihuany. Zabezpieczone substancje trafiły do laboratorium kryminalistycznego.

W sobotę (27.04.2024) mundurowi doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości zakazanych substancji. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 32-latka aresztu na trzy miesiące. Grozi mu do dwunastu lat pozbawienia wolności.