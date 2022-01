Dla Lipna to rok prawdziwych wyzwań! Trwa realizacja czterech dużych inwestycji.

Lipno zrealizuje w tym roku kilka dużych inwestycji. To efekt pozyskania środków zewnętrznych i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Miasto czeka mnóstwo pracy.

W Lipnie pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja czterech potężnych inwestycji. To budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2, rewitalizacja kina „Nawojka” i zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego im. G. Narutowicza. Ich koszt wyniesie 13 013 803 zł! Dwie pierwsze zostały dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kolejno kwoty 2,2 mln zł i 2 mln 40 tys. zł.

- Przetargi już zostały rozstrzygnięte i okazało się, że kwoty realizacji będą wyższe od zakładanych w kosztorysach – stwierdza burmistrz Paweł Banasik. – Wzrosły dokładnie o 1 892 846 zł. Tylko w przypadku inwestycji w parku mamy kwotę niższą od kosztorysowej. To jest dodatkowe obciążenie dla naszego budżetu, z którym musimy sobie poradzić. Czeka nas jeszcze budowa mieszkań przy ulicy Polnej w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, gdzie jesteśmy partnerem.