Dłużnicy alimentacyjni w województwie kujawsko-pomorskim. Szok, ile są razem winni swoim dzieciom

Na 100 procent to wiadomo, że łączne długi alimentacyjne są kolosalne. Mamy nowe dane Krajowego Rejestru Długów. - Na koniec marca 2023 bieżącego roku zadłużenie alimentacyjne w województwie kujawsko-pomorskim wynosiło 931,7 milionów złotych – informuje Agnieszka Smużewska, reprezentująca KRD. - Liczba dłużników wpisanych do naszej bazy przez gminy, czyli miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej, to 18705 osób.

Dla niewtajemniczonych: zarówno gmina, jak i wierzyciel (np. samotna matka), mogą starać się wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników. Warunkiem jest niepłacenie alimentów przez co najmniej 6 miesięcy.

Kasa na samochód

Wygląda na to, że mało który tego rodzaju dłużnik przestanie nim być. To dlatego, że średnie zadłużenie takiej osoby kształtuje się obecnie na poziomie 49,8 tys. zł. Za tyle to już można kupić całkiem dobry samochód, a jak ktoś się uprze, to nawet działkę budowlaną na wsi.

Najczęściej ojcowie ociągają się z przekazywaniem pieniędzy. Mężczyźni stanowią tutaj ponad 94 proc. Dominują panowie w wieku od 46 do 55 lat (w regionie mieszka ich ponad 6,3 tys.). Zdarza się, że mężczyzna (rzadko kiedy matka) dopiero co stał się pełnoletni, a już jest pod kreską, jeśli chodzi o alimenty. W kategorii wiekowej 18-25 lat na terenie województwa jest ponad 80 tych dłużników. W niechlubnym zestawieniu pojawili się ponadto panowie, którzy powinni być na emeryturze, czyli 65 plus. Mamy ich więcej niż 600.