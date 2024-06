To był mocny akcent Dni Grudziądza i Jarmarku Spichrzowego 2024 ! Dawid Kwiatkowski wystąpił na Błoniach Nadwiślańskich i zrobił prawdziwe show! Fani byli przeszczęśliwi, a zjechali się na koncert nie tylko z Grudziądza, ale całego regionu! Była cudowna zabawa i ogromna dawka pozytywnej energii.

Przed Dawidem Kwiatkowskim zaśpiewała Lanberry

Z kolei w niedzielę, 16 czerwca W niedzielę od godz. 13 na wieży ratusza grać będzie Grudziądzka Orkiestra Dęta . Muzyków trudno będzie zobaczyć, ale za to będzie ich słychać na całej starówce.

Także trwa XXII Ogólnopolski Nadwiślański Jarmark Staroci, na którym można znaleźć masę przedmiotów z duszą. Te stoiska rozstawione są na ul. Mickiewicza i placu Niepodległości. Kolekcjonerzy zachęcają nie tylko do zakupów, ale także, aby przynosić im przedmioty "po babci" znalezione na strychach czy w piwnicach, a być może zechcą je odkupić. Stoiska czynne od g. 8 do 18, a w niedzielę do 15.