Dni Łasina 2023. Gwiazdą: Mr. President! Pamiętacie "Coco Jumboo"? Zaśpiewacie razem z zespołem! (PA)

Mr. President będzie gwiazdą Dni Łasina. Koncert 1 lipca. Wstęp wolny Nadesłane/GOK Łasin

Jeśli chcecie się dobrze zabawić to szykujcie się! W sobotę, 1 lipca Dni Łasina! To będą 725. urodziny miasta - gminy Łasin. Program jest bogaty. Kto wystąpi, co będzie się działo? Jakie gwiazdy wystąpią?