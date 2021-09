Do 18 października ZUS wyrówna tegoroczne czerwcowe emerytury i renty

ZUS wyrówna emerytury czerwcowe

Opublikowana została ustawa (Dz.U. 1621), która od 2021 roku na stałe reguluje sposób obliczania emerytur na wnioski składane w czerwcu.

Przepisy wchodzą w życie 18 września, od tej daty ZUS ma 30 dni na przeliczenie świadczeń. To wiadomość, na którą czekają wszyscy, którzy na emeryturę przeszli w czerwcu 2021 roku lub zostali na nią przeniesieni z urzędu, a także ci, którzy otrzymują rentę rodzinna po bliskim zmarłym po 31 maja 2021 roku.

Przeliczenia odbędą się z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać wniosków.

- Nie ma przy tym znaczenia, czy ZUS przyznał emeryturę na wniosek ubezpieczonego czy z urzędu, czyli bez wniosku, po rencie z tytułu niezdolności do pracy - dodaje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na Kujawach i Pomorzu w czerwcu 2021 do oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wpłynęło 789 wniosków o przyznanie emerytury. - W tym są także wnioski od osób, które warunki do przyznania emerytury spełnią w lipcu - wyjaśnia rzeczniczka. - Przyznaliśmy 49 emerytur z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy.