Do Polaków trafiło 27 mld zł zwrotów podatkowych. KAS podsumowała rozliczenia PIT za 2022 rok

Zdaniem Anny Chałupy, rekordowo dużo pieniędzy trafi też do organizacji pożytku publicznego: - Z 1 do 1,5 procent podnieśliśmy odpis z podatku dla organizacji. Z tego powodu znacznie wzrosły kwoty dla nich.Szacujemy, że to będzie 1,5 mld zł. Jest to suma deklarowana i, żeby te pieniądze trafiły do OPP, musi ona do 30 czerwca do właściwego urzędu skarbowego zgłosić aktualny numer konta bankowego, a podatnik musi zapłacić do 30 czerwca 2023 r. podatek wynikający z PIT za zeszły rok - podkreśliła zastępca szefa KAS.