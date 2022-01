Dodatkowe pieniądze dla matek z emeryturą EWK. Komu należy się to świadczenie?

Matki, które są na wcześniejszej emeryturze (EWK) i opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi mogą ubiegać się o jej wyrównanie do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Dzięki temu nie mają już być pokrzywdzone.

Przepisy ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (taki jest tytuł tego aktu prawnego) weszły w życie od 1 stycznia br. (Dz.U 2021 poz. 2314)

Dla wielu emerytów EWK - głównie są to kobiety, bo przede wszystkim one wcześniej rezygnowały z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem - oznacza to kilkaset złotych więcej do emerytury co miesiąc. Świadczenie wyrównawcze ma bowiem uzupełnić otrzymywaną wcześniejszą emeryturę tak, by jej wysokość (brutto) była równa świadczeniu pielęgnacyjnemu. Od stycznia br. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2 119 zł miesięcznie.