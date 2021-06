Dofinansowanie dla samorządów z powiatu sępoleńskiego i tucholskiego na inwestycje na terenach popegeerowskich

W kancelarii premiera rozstrzygnięto wnioski złożone przez samorządy w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu skierowanego do tych gmin, na terenie których funkcjonowały dawniej PGR-y. W województwie kujawsko-pomorskim wsparcie w wysokości 25 mln zł trafi 53 samorządów. Wśród nich są również trzy gminy z powiatu sępoleńskiego, do których trafi razem 1,2 mln i cztery z powiatu tucholskiego z łącznym dofinansowaniem 1,6 mln zł.

RFiL na tereny dawnych PGR-ów dla Sępólna, Więcborka i Kamienia

Gmina Sępólno otrzymała dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zalesiu o wymiarach areny 12mx24m i wysokości ok. 6 metrów wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami. Obecnie do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego wykorzystywana jest największa sala lekcyjna. Nie pozwala to na pełną realizację obowiązującego programu. Do SP w Zalesiu uczęszcza 101 dzieci, głównie z terenów wiejskich i popegeerowskich. Sala będzie mogła stać się miejscem integracji społeczności lokalnej