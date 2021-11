Dokąd polecimy na wakacje 2022 z Portu Lotniczego Bydgoszcz? Sprawdź listę czarterowych połączeń

- Wypełnione niemal do ostatniego miejsca samoloty do Turcji i wydłużony sezon lotów czarterowych aż do połowy października, potwierdzają rosnące zainteresowanie lotami czarterowymi. Ogłoszona przez touroperatorów wakacyjna oferta na kolejny sezon letni zapowiada się bogatsza i liczymy, że znów z Portu Lotniczego Bydgoszcz startować będą samoloty pełne Pasażerów - mówi Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.