Domy 70-metrowe na zgłoszenie "o prostej konstrukcji" zaleją Polskę. Co to oznacza?

"Tylko zgłoszenie", to znaczy nie tylko

Najpierw miłe informacje. Jedyne co musimy zrobić, planując upragniony mały domek, to złożyć zgłoszenie budowy do starostwa. W formularzu zgłoszenia określony musi być termin rozpoczęcia prac i sposób wykonania. Należy również wykazać tytuł prawny do działki. Budowę trzeba zgłosić najpóźniej 30 dni przed jej rozpoczęciem. Załącznikiem będzie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (ten kupimy np. w internecie). Starostwo nie będzie mogło wystąpić ze sprzeciwem, więc o decyzję nie musimy się martwić. Co ważne, do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. I jeszcze jedną ważną deklarację - że przyjmujemy pełną odpowiedzialność za kierowanie budową (chyba że, powołaliśmy kierownika budowy), a dołączona dokumentacja jest kompletna.

O dacie rozpoczęcia budowy będziemy też musieli powiadomić nadzór budowlany.