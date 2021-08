NOWE To dzieje się z organizmem, gdy jesz kalafiora. Zaskakujące skutki włączenia kalafiora do diety [8.08.2021 r.]

Jakie mogą być skutki uboczne jedzenia kalafiora? Zdaniem naukowców i dietetyków, reakcja organizmu może być zaskakująca. Jakie są zalety i wady włączenia kalafiorów do diety? Co dzieje się z organizmem, gdy zjesz kalafiora? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.