Naukowcy z UMK rozpoczynają projekt „Doświadczenia emocjonalne i kondycja psychiczna młodzieży w społeczeństwie niepewności". Dlaczego?

Jesteśmy zainteresowani tym, co obciąża współczesną młodzież. Co wywołuje w niej takie nasilenie zaburzeń emocjonalnych, stany depresyjne, chorobowe konsekwencje przewlekłego stresu czy stany nerwicowe i lękowe. Tych stymulatorów jest dzisiaj wiele… Budują one w młodych ludziach poczucie niepewności i są przyczyną niestabilności, w sferze emocji, a także chorób psychicznych. Generalnie są stałym obciążeniem, które na przestrzeni czasu zostawia ślad w ich psychice. Współcześnie w socjologii mówi się o przejściu ze społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa niepewności. To jest trochę tak, jak zestawienie strachu z niepokojem. Strach jest wobec czegoś konkretnego, jest wywołany zewnętrznym zagrożeniem. Natomiast niepokój to stan uogólniony, niedookreślony, który się po nas gdzieś tam rozlewa i wywołuje poczucie, że ze mną jest coś nie tak. Od lat prowadzę zajęcia ze studentami pierwszego roku na temat jakości życia i pożytków z praktykowania uważności, przez co mam większą szansę we wgląd - w ten odczuwany dobrostan, wśród młodych osób. W przyczyny ich obciążeń. Poza tym jestem nauczycielem w procesie certyfikacji w zakresie mindfulness (MBSR), czyli redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności. Za chwilę w Toruniu będę robił z niego swój pierwszy kurs dyplomowy, który – na co liczę - pomoże wytyczyć nowe nawyki w codzienności, również u młodych ludzi.