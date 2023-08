Dr Ilona Małecka: - Meningokoki to nieprzewidywalne, podstępne i groźne bakterie

Jakie typy meningokoków rozróżniamy? To rzeczywiście nie jest jedna bakteria. Medycznie nazywamy to typami czy grupami serologicznymi. W naszej populacji najbardziej rozpowszechnioną, powodującą najwięcej zakażeń, jest grupa B.

Meningokoki to bardzo niebezpieczne bakterie, zlekceważone mogą doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Tak, meningokoki to groźne i podstępne bakterie, które zawsze prowadzą do ciężkich zakażeń z bardzo poważnymi objawami i wymagają pobytu pacjenta w szpitalu, często na oddziale intensywnej terapii. Co najgorsze, mimo dostępności do skutecznych antybiotyków, zakażenie nimi może prowadzić do zgonu - co dla nas, pracowników medycznych, jest wyjątkowo trudne.

Czy w przypadku zakażenia meningokokami możemy mówić o grupach ryzyka?

Tak naprawdę – i to jest niezwykle ważna informacja – to zakażenie może się rozwinąć u każdego z nas. Trudno je przewidzieć, trudno powiedzieć, u kogo i z jakim nasileniem się ono rozwinie. Natomiast faktycznie w przypadku meningokoków coraz częściej wyróżniamy grupy ryzyka. Są to przede wszystkim małe dzieci, do drugiego roku życia i to bez względu na to, czy chorują na cokolwiek dodatkowo, czy też nie. Także pacjenci z zaburzeniami odporności. Czasami jako czynnik ryzyka wskazuje się życie w ubogim środowisku, w zatłoczonych, ciasnych mieszkaniach, co może sprzyjać rozwojowi zakażeń meningokokowych.

Z oficjalnych raportów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, PZH-PIB wynika, że w pierwszym kwartale tego roku odnotowano prawie trzykrotny wzrost zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlaczego?

To zjawisko obserwujemy nie tylko w odniesieniu do meningokoków, ale także do innych patogenów przenoszących się między ludźmi. Możemy to określić jako efekt popandemiczny. Obostrzenia, które miały zapobiegać zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, istotnie ograniczyły także występowanie innych infekcji, w tym tych bakteryjnych. Teraz wróciliśmy do normalnego funkcjonowania, do bezpośrednich kontaktów, przestaliśmy nosić maseczki i dezynfekować ręce, więc zakażenia wracają. Lekarze, epidemiolodzy spodziewają się niestety jeszcze większego nasilenia zakażeń meningokokowych, ponieważ liczba pacjentów, którzy nie przechorowali tej infekcji w czasie pandemii, może nałożyć się na liczbę chorujących każdego roku.