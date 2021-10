Dr Paweł Załęcki: - Są też osoby, dla których praca jest wartością autonomiczną

- Ponad czterdzieści procent pracowników rozważałoby czasową rezygnację z pracy, by skupić się na prywatnych sprawach, dać sobie czas na wypoczynek lub realizować marzenia, wynika z badań firmy doradztwa personalnego Hays Poland.

- Wszystko zależy od tego, w jaki sposób traktujemy pracę. Dla absolutnej większości z nas, praca jest wartością pośredniczącą w realizacji potrzeb podstawowych, a następnie potrzeb rozszerzonych.

- Trzeba zapłacić rachunki, zrobić zakupy, to potrzeby podstawowe.

- Większość z nas nie dysponuje innymi źródłami finansowania tych potrzeb. Wystarczy przyjrzeć się badaniom, ile Polacy mają odłożonych pieniędzy na “górce” lub na tzw. czarną godzinę. Są też osoby, dla których praca jest wartością autonomiczną, samą w sobie. Takie osoby realizują się w pracy zgodnej z ich zainteresowaniami, czy wręcz tożsamej z hobby, z pasją, której lubią się oddawać. Inna grupa, to osoby choć znające się na różnych pracach, które teoretycznie mogłyby robić coś innego, to tak bardzo lubiące swoje miejsce pracy czy aktywności zawodowe, że nawet z czasowo obciętymi wynagrodzeniami dalej będą tam pracowali, bo nie wyobrażają sobie, że nie mogliby wykonywać tego, co tak lubią.