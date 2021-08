Droga wojewódzka z Baruchowa do granicy województwa doczeka się przebudowy. Prace tuż-tuż

Po wielu monitach Stanisława Sadowskiego wójta gminy Baruchowo do marszałka Piotra Całbeckiego dalsza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 staje się faktem. Ale przebudowa nie rozpocznie się od Kowala, jak było pierwotnie planowane, lecz od Baruchowa. Ma to związek między innymi z sugestiami władz miasta Kowal. Chodzi o zgłoszone do projektu uwagi dotyczące braku zjazdów do posesji, zastosowaniu krawężników kamiennych zamiast betonowych czy konieczności pozostawienia miejsc postojowych przy ulicy Piłsudskiego.