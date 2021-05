Droga z Raciąża do Piastoszyna doczeka się remontu. Umowa z wykonawcą podpisana

Najgorsza droga w powiecie tucholskim doczeka się remontu z prawdziwego zdarzenia. Mowa o drodze Raciąż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240. Wykonawcami są: Konsorcjum firm: SOLO DUO sp. z o.o. – LIDER z Bydgoszczy i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasza Koczyńskiego – Partner z Tucholi.

Zadanie w połowie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita jego wartość wynosi 4 mln 576 tys. zł.

- Pozostała część to wkład własny powiatu tucholskiego i dotacja gminy Tuchola - mówią w Starostwie Powiatowym w Tucholi. - Bardzo dziękujemy gminie Tuchola za wsparcie finansowe tej ważnej inwestycji!.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek o długości 4,095 km od Raciąża do drogi wojewódzkiej nr 240. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,5m – 6,00 m, przebudowę istniejących zjazdów, skrzyżowań, wykonanie obustronnych poboczy, chodników oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku do 5 listopada.

Przypomnijmy, to droga w najgorszym stanie w powiecie tucholskim. Kierowcy klęli na nią, bo jest niemal nieprzejezdna. Trzeba bardzo uważać podczas jazdy, by nie uszkodzić samochodu.