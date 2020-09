Drogi, szpital, budynki, oświata - priorytetowe inwestycje w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Wicestarosta Danuta Malecka i starosta Franciszek Gutowski prezentują czek na prawie 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Starosta zaproponował, by pieniądze przeznaczyć na remont zabytkowego budynku dawnego sądu w Kowalewie, aby zaadaptować go na potrzeby szkoły muzycznej.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego starosta Franciszek Gutowski przedstawił koncepcję zarządu powiatu na dalsze funkcjonowanie samorządu. Wyznacza ona kierunki działań i inwestycji. Priorytetem jest służba zdrowia, drogi i oświata.

- By samorząd się rozwijał, potrzebna jest koncepcja, harmonogram działań. Zarząd przygotował propozycję, którą przedstawił radnym, chcąc poznać ich zdanie, opinie. Naszym celem była merytoryczna dyskusja – zaznacza starosta Franciszek Gutowski. Inwestycje powiatu golubsko-dobrzyńskiego Dyskusje zdominowała kwestia inwestycji. Przed kilkoma dniami powiat otrzymał prawie 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Starosta zaproponował, by pieniądze przeznaczyć na remont zabytkowego budynku dawnego sądu w Kowalewie, aby zaadaptować go na potrzeby szkoły muzycznej. Całkowity koszt tego zadania to około 6 mln zł. Z placówki korzysta 90 uczniów – tyle samo co ze szkoły w Golubiu-Dobrzyniu. - To duża inwestycja. Samodzielna realizacja mocno obciążyłaby budżet powiatu, dlatego podjęliśmy rozmowy na szczeblu ministerialnym w departamencie premiera. Zakończyliśmy już prace nad dokumentacją dotyczącą szczegółowej analizy i kosztorysu remontu budynku. Przesłaliśmy do premiera prośbę o wsparcie tej inwestycji. Mieliśmy także spotkanie z dyrektorem gabinetu politycznego premiera. W październiku i listopadzie będziemy składać wnioski o dofinansowanie prac ogólnobudowlanych i konserwatorskich – wyjaśnia starosta Franciszek Gutowski.

Powiat rozważa także budowę nowej siedziby dla szkoły muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu. Otwarte zostaje pytanie co do nowej bazy dla ZS2. Pomysł na oświatę w powiecie golubsko-dobrzyńskim - To inwestycja za około 24 miliony złotych. Była zasadna w szczycie demograficznym. Teraz, gdy liczba uczniów spada, szukamy innych rozwiązań. W ZS1 z 450 uczniów mamy spadek na około 250. Szukamy możliwości, by wykorzystać zaplecze „na górce” - dodaje starosta. Starosta zaznacza, że nie jest zwolennikiem rozdziału pieniędzy z FIS na kilka inwestycji. Wielkość realizowanych zadań ma bowiem wpływ na wysokość dotacji z FIS, a jest planowana kolejna tura rządowego wsparcia. Nabór trwa do końca września.

- Z drugiej puli środków chcemy pozyskać pieniądze na służby zdrowia. Oddział kardiologiczny w szpitalu jest przechodni. Nie spełnia on obowiązujących wymogów. Chcielibyśmy go przenieść na parter, do prawego skrzydła, gdzie obecnie jest laboratorium i administracja. Laboratorium możemy zlokalizować w nieużywanych pomieszczeniach w piwnicy – poinformował starosta Gutowski.

Inwestycje dla szpitala w Golubiu-Dobrzyniu Pojawiła się wątpliwość czy są działalność laboratorium w piwnicy będzie możliwa, ponieważ były już takie pomysły we wcześniejszych latach, jednak kwestionowane przez nadrzędne organy. Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Rafał Karwaszewski wyjaśnia, że są możliwe odstępstwa w kwestiach formalnych. Dla szpitala zaplanowano też sporo innych działań. W tym roku zyska on laparoskop z przystawką artroskopową. Urządzenie ma kosztować około 380 tys. zł. Powiat dostał 300 tys. zł wsparcia na ten cel. We wrześniu ma zakończyć się modernizacja oddziału chorób płuc i gruźlicy. Powiat ma także szansę na pozyskanie 19 mln zł dla szpitala z Krajowego Planu Odbudowy – puli unijnych środków na łagodzenie skutków pandemii koronawirusa. Pierwotnie zakładano inwestycje nawet na poziomie 32 mln zł. Jednak zgodnie z wytycznymi rządu i Urzędu Marszałkowskiego powiat musiał ograniczyć zapotrzebowanie. Plan nadal jest jednak imponujący – obejmuje m.in. modernizację oddziału kardiologicznego, laboratorium, budowę poradni specjalistycznych, oddział geriatrii, zagospodarowanie budynku po ARiMR oraz w lasku po oczyszczalni ścieków.

Wsparcie dla mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskim Wśród powiatowych inwestycji, niezmienny pozostaje kierunek wsparcia mieszkańców. Powiat chce utworzyć kolejną placówkę – centrum opiekuńczo-mieszkalne. Pozyskał prawie 2,8 mln zł. Placówka ma zapewniać całodobową opiekę dla 14 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- W ostatnim czasie często pojawia się problem pieczy zastępczej. Wracają do placówek dzieci z rodzin zastępczych. Jest spora grupa, która się usamodzielnia i tak naprawdę może liczyć na niewielkie wsparcie. Myślimy, żeby w budynku, który zwolni w Kowalewie Pomorskim szkoła muzyczna przygotować dla nich kilka mieszkań. Mamy deklarację z PFRON, że możemy otrzymać 100 procent środków na to zadanie – ujawnia najnowszy pomysł starosta. Inwestycje w drogi powiatu golubsko-dobrzyńskiego Ważnym kierunkiem rozwoju powiatu są remonty dróg. Ogłoszono przetarg na drogę z Kiełpin do drogi krajowej nr 15 (1 km). Podpisana została umowa na budowę odcinka Wielka Łąka – Józefat (4,5 km) oraz Golub-Dobrzyń – Lisewo (2,5 km). Te zadania mają być zrealizowane do końca roku. Przygotowywana jest dokumentacja na kolejne inwestycje – Wielkie Rychnowo – Kowalewo Pomorskie (7 km), Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin (2,5 km) oraz II etap Gałczewo -Nowa Wieś. Powiatowy Zarząd Dróg ma opracować dokumentacje dla przebudowy drogi w Cieszynach. Drogi w Wielkim Rychnowie (600m) i Cieszynach (1740m) mają być remontowane z udziałem miejscowych firm, które są głównymi użytkownikami tych tras, ale którym zależy by były one w należytym stanie.

- Ustaliliśmy zasady użytkowania naszych dróg przez firmę, która będzie transportować elementy do farm wiatrowych. Najpierw ma wzmocnić drogę Wielkie Rychnowo – Mariany, a już po zakończeniu transportu wykonać nową nawierzchnie na odcinku 2,5 km – mówi starosta Franciszek Gutowski. - Mamy około 240 km dróg powiatowych. W tym roku zrobimy modernizacje około 20 km. W przyszłym około 13 km. Łącznie w poprzedniej i tej kadencji inwestujemy w około 70 km.

W ostatnim czasie oddano do użytku wyremontowaną drogę Szafarnia-Płonne. Do 15 września ma zakończyć się remont trasy Świętosław – Działyń. Był tu problem zniszczeń drogi po ulewach. Jednak powiat podjął działania, by projekt zmodyfikować i dołożył na dodatkowe prace 250 tys. zł. - Sukcesem zakończyły się negocjacje z rolnikiem w sprawie wykupu ziemi pod nowe rozwiązania, wykopanie roku. Geodeta dokonał pomiarów, operaty zostały zrobione, czekamy na uprawomocnienie się decyzji, by móc podpisać akt notarialny. Zawarliśmy jednak umowę, na mocy której właściciel gruntu dał go nam w użytkowanie po zbiorze kukurydzy. Tak więc prace mogą być realizowane – informuje starosta. Są także ustalenia co do budowy ronda na skrzyżowaniu Sokołowskiej-Rypińskiej i Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Dokumentację sfinansują lokalne samorządy, a na samą inwestycję 80 proc. będzie pochodzić ze środków unijnych. Pozostałą część sfinansować ma województwo, miasto, powiat i gmina. Podobnie ma wyglądać finansowanie dokumentacji i budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Czas opracowania studium to 2 lata. Obwodnica ma biec od ulicy Dworcowej, przez Lisewo, Białkowo, głównie przez tereny leśne i po dawnych torach kolejowych. Z drogą do Rypina ma łączyć się na wysokości figurki i tzw. lotniska w Białkowie. Umowy o partnerstwie mają być wkrótce podpisane.

Po dyskusji i pytaniach, wszyscy radni biorący udział w posiedzeniu komisji byli „za” koncepcją przedstawioną przez władze powiatu.

