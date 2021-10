Dron pilnujący pola, gospodarstwo w smartfonie. O tym rozmawialiśmy podczas Forum Rolniczego w Bydgoszczy 2021

- Uwzględniając koszty i niedobór pracowników w rolnictwie, automatyzacja jest nieunikniona. Świat idzie do przodu - w smartfonie można zmieścić gospodarstwo - podkreślił dr Jacek Skudlarski z Instytutu Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Może obecne konstrukcje maszyn autonomicznych są jeszcze niedoskonałe, ale już na tym etapie chylę czoła przed inżynierami konstruktorami. Śmiem stwierdzić, że za 10,15 czy 20 lat będą pracowały w gospodarstwach, same zdając relacje z tego, co zrobiły. Automatyzacja jest przydatna w każdym sektorze - w produkcji zwierzęcej, szklarniowej, polowej. Cyfryzacja również.

- Dzięki temu, że jestem online, mam do wszystkiego wgląd nie tylko w czasie rzeczywistym - mogę również sterować pewnymi elementami - wskazał Arkadiusz Przygodziński, rolnik i racjonalizator z Dąbrowy Biskupiej (powiat inowrocławski). - Przykład: w przypadku polowych stacji pogodowych wiemy, jakie panują warunki. Możemy podejrzeć, czy warto przeprowadzić aplikację środka ochrony roślin. Sprawdzić uwilgotnienie liścia. Przekonać się, czy aktualne warunki sprzyjają rozwojowi chorób. Starsze pokolenie wychodzi z założenia "żeby zrobić, trzeba się narobić". Nie tędy droga. Tak naprawdę, to lenistwo pcha nas do coraz to nowszych rozwiązań - korzysta z nich coraz więcej rolników. Kilka lat temu mój tata przekonał się, że jazda równoległa - podstawowy element rolnictwa precyzyjnego - przynosi oszczędności, usprawnia pracę. Jeśli chodzi o stosowanie ŚOR, zaczęliśmy więc na tym bazować.