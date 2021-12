Drużyna z Wielgiego jest szybka jak mustang, którego ma w nazwie

Drużyna seniorska kobiet UKS Mustang Wielgie została mistrzem jesieni IV ligi kobiet sezonu 2021/2022, wyprzedzając takie kluby jak Juventus Women Toruń, Chemik Bydgoszcz, Pomorzanin Toruń, KKP II Bydgoszcz, Jedynkę Aleksandrów Kujawski i Wdę Strażak Przechowo. To licząca się drużyna z pięknymi sukcesami, którą od samego początku prowadzi trener Michał Ziemiński. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem.

- Kiedy zaczynałem pracę w Wielgiem, trafiły mi się wyjątkowo uzdolnione roczniki – wspomina Michał Ziemiński. – Praktycznie z każdych zawodów wracaliśmy z sukcesami i to nie tylko w piłce nożnej, do której mam największą słabość. Często graliśmy w finałach wojewódzkich awansując do rozgrywek ogólnopolskich. Widząc potencjał tkwiący w dziewczętach w 2013 roku zdecydowaliśmy się wspólnie z kolegą Marcinem Kaloskim na zgłoszenie seniorskiej kobiecej drużyny piłki nożnej.

15+

W drużynach seniorskich grają dziewczęta od 15 roku życia. Piłka nożna w ich wykonaniu jest nie mniej widowiskowa od tej męskiej. Przeprowadzają równie widowiskowe akcje i celnie strzelają bramki.

Piłkarki z Wielgiego wywalczyły m.in. mistrzostwo województwa w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, dwukrotne mistrzostwo województwa w Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska, dwukrotne wicemistrzostwo województwa w Turnieju Coca Cola Cup, srebrne medale Mistrzostw Polski Młodziczek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, dwukrotne mistrzostwo województwa. Świetnie radziły sobie w III lidze i w końcu awansowały do II ligi. Obecnie, po istotnej reorganizacji piłki kobiecej grają w IV lidze i są liczącym się ośrodkiem w kraju. Widać to po zakończonej rundzie jesiennej.

W Mustangu grają zarówno uczennice, jak i studentki i panie realizujące się zawodowo. Na boisku i poza nim tworzą zgrany zespół. Tu różnica wieku nie gra roli, bo łączy je miłość do piłki.