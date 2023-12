Duplantis i Bol gwiazdami Diamentowej Ligi 2024 na Śląsku! Znamy konkurencje

Po fenomenalnie przyjętej Diamentowej Lidze 2023, w której padły dwa najlepsze wyniki tego roku na świecie, poprzeczka dla organizatorów Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej znów poszła w górę. Już ostatnio Śląsk znalazł się na drugim miejscu na świecie w rankingu mityngów World Athletics, a kapitalny spektakl obejrzała trzecia największa widownia w cyklu. Ta zresztą w badaniach Pentagon Research w aż 95 procentach uznała mityng za wielkie przeżycie. Natomiast sportowcy i działacze, którzy wypełniali tu zwyczajowe wewnętrzne ankiety, przyznali „Kamie” średnio 9,16 punktu w dziesięciostopniowej skali. A to w legendzie badania oznacza, że impreza wypadła ich zdaniem „doskonale”. Dość powiedzieć, że w ostatniej edycji mityngu wystąpiło aż 17 późniejszych mistrzów świata z Budapesztu. A medalistów z Węgier obejrzeliśmy w aż 18 z 19 rozegranych u nas konkurencji.

W tym gronie była Natalia Kaczmarek.

– Bieganie na Stadionie Śląskim to zaszczyt. Nie ma lepszych zawodów w roku niż te. Dla mnie zwykle kończą się wyjątkowo dobrze, to stamtąd mam moją życiówkę. Kto wie, co przyniesie nowy sezon – zaciera ręce druga biegaczka na 400 m na świecie.

W podobnym tonie wypowiada się Ewa Swoboda. Sprint najszybszej kobiety w Polsce ostatnio dał jej pierwszy w karierze wynik poniżej 11 sekund na sto metrów.

– Pamiętam, że gdy weszłam na obiekt, to oniemiałam. Było tak głośno! Gdy jesteś sportowcem, chcesz właśnie tego. Na to czekasz. I ja czekam na powtórkę, i atmosfery na trybunach, i mojej formy – ma nadzieję szósta biegaczka MŚ.

Diamentowa Liga w 2024 roku wróci na Stadion Śląski 25 sierpnia.