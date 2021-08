Dwa pożary, wywrócona łódka z osobami oraz utrata przytomności - do takich zdarzeń wyjeżdżali w weekend strażacy z powiatu brodnickiego

W sobotę, 28 sierpnia ok. g. 21 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy, ze względu na brak w tym czasie dostępnego zespołu ratownictwa medycznego, wyjechali do budynku przy ul. Podgórnej w Brodnicy, gdzie kobieta utraciła przytomność. Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, podali tlen oraz skontrolowali parametry życiowe. Wciąż nieprzytomną kobietę przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego, gdy ten dotarł na miejsce. Po czynnościach wykonanych przez medyków kobieta odzyskała świadomość i została przetransportowana do szpitala.

Z kolei w niedzielę, 29 sierpnia ok. g. 8.45 w Kłuśnie w gminie Świedziebnia płonął budynek gospodarczy konstrukcji drewnianej oraz z płyt warstwowych, który w wyniku pożaru zawalił się. Na szczęście, nikt nie ucierpiał wskutek tego zdarzenia. W działaniach brały udział zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Świedziebni, Zasadach, Kłuśnie i Księtem.