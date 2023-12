Dwóch ministrów z Kujawsko-Pomorskiego. MSZ pokieruje Radosław Sikorski, a Krzysztof Gawkowski ma być być szefem resortu cyfryzacji

Sikorski, który pochodzi z Bydgoszczy, był szefem MON w latach 2005-2007, później, od 2007-2014 pracował jako szef dyplomacji w rządzie PO-PSL. W tym czasie zainicjował, między innymi program Partnerstwa Wschodniego UE. Od 2010 do 2016 był wiceprzewodniczącym PO. Sprawował również funkcję marszałka Sejmu. Do Parlamentu Europejskiego trafił w 2019 roku, gdzie zasiada m.in. w Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej.

W piątek Donald Tusk spotkał się z kandydatami na ministrów w przyszłym, koalicyjnym rządzie. W gronie osób, które są prezentowane do objęcia tek ministerialnych, znalazło się dwóch polityków związanych z Kujawsko-Pomorskiem i Bydgoszczą. To obecny eurodeputowany i były szef dyplomacji oraz ministerstwa obrony narodowej, Radosław Sikorski (PO) i Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.

O drugim z ministrów związanych z Kujawsko-Pomorskiem, Piotr Król wypowiada się neutralnie: - Jeżeli chodzi o Krzysztofa Gawkowskiego, to uważam, że dobrym parlamentarnym zwyczajem jest dawanie stu dni na to, żeby miał czas objąć nowe obowiązki, zapoznać się ze współpracownikami, ustalić jakieś priorytety. Wydaje mi się, że najuczciwiej będzie przedstawić opinię na jego temat po tych trzech miesiącach.

- My, jako Kujawsko-Pomorskie powinniśmy być dumni i zadowoleni, że będziemy mieli swoich przedstawicieli w przyszłym rządzie. Uważam, że to są osoby jak najbardziej kompetentne - mówi Kozłowska. - Radosław Sikorski ma doświadczenie na poziomie międzynarodowym. Myślę, że nikt tu nie ma wątpliwości, że jako minister się sprawdził i jednocześnie pokazał swoją wiedzę i dobre relacje, jakie potrafił stworzyć na arenie międzynarodowej z przywódcami różnych krajów właściwie na całym świecie. Jestem przekonana, że uporządkuje ministerstwo spraw zagranicznych.

- Pan poseł Krzysztof Gawkowski z pewnością spełni swoją rolę - ocenia parlamentarzystka PO. - Jest od lat w polityce, jest aktywny, działa prężnie. Przy tym świetnie potrafi współpracować z różnymi opcjami politycznymi. Sama tego doświadczyłam, wielokrotnie podejmowaliśmy wspólne działania. Jestem przekonana, że to będzie minister, który na pewno na tym stanowisku się sprawdzi.

Jak pełnienie ministerialnych funkcji przez tych dwóch polityków przełoży się na sprawy Kujawsko-Pomorskie?

- Przełożenie jest dla całej Polski i dla wszystkich regionów w kraju. To są ministrowie, którzy mają realizować zadania rządowe i mają działać na rzecz całego polskiego społeczeństwa, na rzecz wszystkich Polek i Polaków. Uważam, że akurat w tych trudnych resortach na pewno to doświadczenie i wiedza, którą posiadają, to jest clue, które pozwoli na to, że te resorty będą właściwie rozwijały się. Będą miały dobrze przygotowane plany przyszłościowe, będą to resorty, które w perspektywie lat się sprawdzą - mówi Iwona Kozłowska.