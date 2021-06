Dworki i pałace w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Warto to zobaczyć - mamy zdjęcia

Golub-Dobrzyń - dwór przy zamku w Golubiu-Dobrzyniu dziś to restauracja i hotel „Fijewo”. Od początku XIV wieku budynek należał do zespołu dworsko-parkowego zamku krzyżackiego. - Nosił on wtedy nazwę hof, oznaczającą zabudowania gospodarczo-inwentarskie (folwark), która z czasem przekształciła się w Viehhof. Po zakończeniu w 1466 r. wojny trzynastoletniej z Państwem Krzyżackim, zamek golubski i przyległy do niego teren stały się własnością Korony Królestwa Polskiego. Folwark nosił dalej swoją starą, krzyżacką nazwę, która z czasem uległa spolszczeniu na Fijewo. O folwarku Fijewo wzmiankują golubskie akta administracyjne z 1653 r. Z nich dowiadujemy się, że przy folwarku znajdował się już w tym czasie browar, gorzelnia oraz Villa. O budowie Dworu Fijewo niestety brakuje informacji, a zniszczone archiwum wsi Podzamek utrudnia precyzyjne datowanie. Wiadomo natomiast, że budowę zainicjował zarządca i dzierżawca domeny golubskiej – Carl Nordmann, który w latach 1825-1865 był właścicielem zespołu folwarcznego. W drugiej połowie XIX wieku Dwór Fijewo był miejscem ważnych spotkań i życia towarzyskiego. Zarządcy majątku podejmowali tu interesantów i gości, organizowali przyjęcia, bale i polowania – czytamy na stronie Dworu Fijewo.