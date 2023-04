Dyrektorka OPS w Sępólnie: - Dalej będę prosiła o budowę domu dziennego pobytu

- Powinniśmy wyjść z inicjatywą zagospodarowania przestrzeni dla jak najwięcej liczby osób starszych, by nie musiały trafiać do DPS-ów. Te osoby wcale nie chcą tam iść. Czasem muszą z uwagi na brak wsparcia i opieki również ze strony rodziny. Domy pomocy społecznej to ogromy problem, bo w momencie gdy nie mamy możliwości zapewnienia opieki, jesteśmy zobligowani do tego, by umieścić taka osobę w DPS-e. Dla gminy to roczny koszt rzędu 1,2 mln zł. Kolejnym wydatkiem są rodziny zastępcze i placówki wsparcia dla dzieci. Myślę, że w tym roku koszty na pieczę zastępczą sięgną miliona złotych– wylicza Frohlke. -Zróbmy wszystko, by znalazło się miejsce dla tych, którzy całe życie pracowali, poświęcili się rodzinie i by na ostatnim etapie życia mieli zapewnione wszystko, co jest najlepsze ze strony naszego miasta – zwróciła się do władz gminy i radnych na ostatniej sesji dyrektorka ośrodka.