Dyrektorzy szkół w Grudziądzu odebrali nominacje na nowe kadencje. Jest siedem nowych nazwisk [zdjęcia]

W refektarzu Ratusza władze Grudziądza wręczyły nominacje dla dyrektorów szkół na nowe kadencje. W siedmiu placówkach w gabinetach szefów pojawią się nowe osoby. Wśród nich m.in. Małgorzata Folmer, która wygrała konkurs na dyrektoraSzkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konarskiego. Wcześniej przez 28 lat pracowała w podstawówce w Sztynwagu w Gminie Grudziądz: - Uznałam, że jest to dobry czas na zmianę w życiu. Szkoła Podstawowa nr 1 to kameralna szkoła, jest tam dobra atmosfera pracy. Miałam też pewność, że nikt z grona pedagogicznego nie startuje w konkursie. To było dla mnie priorytetem. Dlatego podjęłam decyzję, że podejmę się tego wyzwania i udało się.

Małgorzata Folmer w swojej koncepcji rozwoju „jedynki” ujęła m.in. budowę boiska oraz działania na rzecz zwiększenia liczby dzieci w szkole. - Mam nadzieję, że wspólnie z rodzicami, nauczycielami będziemy współpracowali na rzecz rozwoju tej placówki - dzieli się przemyśleniami Małgorzata Folmer.