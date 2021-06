Dywany kwiatowe w Chełmnie. Jak kolorowymi kwiatami ozdobiono miasto? Zdjęcia

Ukwiecanie placów, skwerów, klombów miasta sprawia, że Chełmno co roku o tej porze pięknieje i jeszcze bardziej zachwyca mieszkańców i gości. Barwnie obsadzane są już też dywany kwiatowe na chełmińskich plantach. Tegoroczne kwiatowe przesłanie jest wyjątkowe - adresowane do przedstawicieli zawodów medycznych, by docenić i podziękować im za pracę.