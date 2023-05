W maju w Chełmnie zaczyna się ukwiecanie! Sadzonki pochodzą z wyjątkowego miejsca - szklarni miejskiej. Zdjęcia

Chełmno zakwitnie wieloma kolorami

Zapraszamy do spacerów i podglądania pierwszych efektów pracy pracowników zieleni miejskiej. Chełmno to jedno z nielicznych miast, gdzie jeszcze nie zlecono takich prac zewnętrznym firmom, a tradycyjnie - zajmują się wszystkim sprawdzeni wieloletni pracownicy Zieleni Miejskiej. Zainteresowanie i entuzjazm zarówno mieszkańców, jak i turystów, potwierdza to, że robią to wspaniale.