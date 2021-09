Dyżury pracowników ZUS w regionie. Urzędnicy pomogą wypełnić wniosek o świadczenie 300 plus

Rodzice uczniów mogą się ubiegać o świadczenie 300 plus, czyli tzw. wyprawkę szkolną. Można je otrzymać raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole – do ukończenia przez nie 24. roku życia. W 2021 roku wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start" można składać tylko elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu [email protected]