Dzieci wróciły do szkół. Nie ma być sprawdzianów, ale obowiązuje reżim sanitarny

W Kujawsko-Pomorskiem dzwonek zabrzmiał w sumie dla 270 tysięcy uczniów. - Z informacji, jakie mamy wynika, że szkoły są bardzo dobrze przygotowane na powrót dzieci, zarówno pod względem planu zajęć, jak i bezpieczeństwa – mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. - Obowiązują wytyczne GIS, które dotyczą m.in. zachowania dystansu czy noszenia maseczek. Placówki wyposażone są w płyny do dezynfekcji, zostały przygotowane izolatki, w których w razie potrzeby można umieścić osobę z objawami mogącymi wskazywać na zarażenie covid-19. Zwracana jest też uwaga, aby do szkoły nie przychodziły dzieci z infekcjami.

Codzienne lekcje w ławkach to duża zmiana przede wszystkim dla klas 4-8 w podstawówkach i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Ta grupa od 26 października 2020 do 17 maja br. uczyła się wyłącznie zdalnie, a przez ostatnie dwa tygodnie – hybrydowo. W lepszej sytuacji były dzieci z klas 1-3, które od połowy stycznia br. z przerwami uczyły się stacjonarnie.

- Cieszę się, że będziemy już normalnie chodzić do szkoły – mówi Aneta, siódmoklasistka z Bydgoszczy. - Nauczanie hybrydowe, które trwało przez ostatnie dwa tygodnie, było męczące. Jednego dnia w szkole, następnego w domu, trudno było się tak przestawiać. Teraz wreszcie naprawdę wracamy do normalności.

- Właściwie to święto mamy od poniedziałku, gdy wrócili uczniowie – mówi Eugeniusz Sobieraj, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. - Dzieci przyszły uśmiechnięte, radosne, nauczyciele też są w dobrych humorach. Szkoła odżyła. Widać, że uczniowie są spragnieni kontaktu, rozmowy, bycia w grupie. Niektórzy przez ten czas się zmienili i trudno ich poznać. Z tymi młodymi ludźmi trzeba teraz delikatnie postępować, na nowo oswoić ich ze szkołą, nie zrazić. Nie jest łatwo pogodzić to z nauką. Bardzo liczymy na wsparcie rodziców. Stopnie powinny odzwierciedlać stan wiedzy uczniów, ale nie będziemy męczyć dzieci sprawdzianami. Ze względu na epidemię nie możemy zorganizować dużej, szkolnej imprezy, ale dzieci będą bawić się w mniejszym gronie, w swoich klasach i spotkają się z wychowawcami.

Dyrektorzy szkół podkreślają, że obecnie najważniejsza jest integracja uczniów, a najbliższa okazja to przypadający we wtorek 1 czerwca 2021 Dzień Dziecka. W większości szkół nie będzie typowych lekcji.

Iwona Szaro, dyrektor SP 4 w Inowrocławiu również podkreśla, że najważniejszy jest spokojny powrót dzieci do szkoły. - Razem z Radą Pedagogiczną ustaliliśmy, że do końca roku szkolnego nie będzie sprawdzianów. Uznaliśmy, że dzieci pracowały przez cały czas i nie ma potrzeby ich teraz oceniać. Są przecież inne sposoby zweryfikowania wiedzy uczniów. Ponieważ nauczyciele muszą wiedzieć, co trzeba uzupełnić, przeprowadzają diagnozy. Uczniowie nie dostają jednak za nie ocen. Wyniki są podawane procentowo, co jest również wskazówką dla dzieci i rodziców.

W SP 4 z okazji Dnia Dziecka planowane są zajęcia z wychowawcami w klasach. - Będą to różne zabawy, a na uczniów czekają słodkie upominki – dodaje Iwona Szaro.

Dzieci mogą pójść z wychowawcami na pizzę, lody, do zoo

- Postanowiliśmy, że w Dniu Dziecka klasy mogą wyjść z wychowawcami, na przykład na pizzę, lody, do kina, zoo, na Barbarkę (Szkoła Leśna – przyp. red.) - mówi natomiast Ireneusz Woźniak, dyrektor SP 14 w Toruniu. - Dzieci cieszą się z powrotu do szkoły, to widać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, obowiązują te same zasady, co wcześniej. Przypominamy dzieciom o noszeniu maseczek, dezynfekcji rąk, dystansie. Wprowadziliśmy kilka zmian, m.in. wydłużyliśmy przerwę obiadową dla najmłodszych dzieci o 15 minut. Obecnie trwa ona 35 minut. W klasach I-III nie ma dzwonków i nauczyciele sami mogą ustalać, kiedy będą przerwy.