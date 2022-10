Dzieci z Supraśla ćwiczyły z Moniką Pyrek. "To fantastyczna zabawa"

Dzieciaki nie ukrywały ekscytacji. – Ja uwielbiam sport i na co dzień trenuję lekkoatletykę, ale dzisiaj zakochałam się we wspinaczce i narciarstwie – mówiła Dominika, uczennica z klasy IV.

W zajęciach udział wzięło sporo dzieci z Ukrainy, które z powodu trwającej wojny mieszkają tymczasowo na terenie gminy Supraśl i uczą się w miejscowych szkołach. – Taki wf jest bardzo fajny i chciałbym mieć takie lekcje częściej. Bardzo mi się podobało, zabawa była super, a pani Monika jest bardzo miła – mówił Serhij z klasy V.

– Przede wszystkim naszym celem jest zaszczepienie radości z uprawiania sportu u dzieciaków, zgodnie z hasłem KINDER Joy of moving: „Zostań Mistrzem Radości” – dodaje Monika Pyrek, ambasadorka KINDER Joy of moving i pomysłodawczyni Alternatywnych lekcji WF. Akcja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. W sumie jesienią zaplanowanych jest jedenaście takich spotkań. Już odbyły się zajęcia w Warszawie, Belsku Dużym i Supraślu, a kolejne zaplanowane są w Czarnej Białostockiej, Puławach, Mielcu, Drawsku Pomorskim i Mielenku Drawskim.