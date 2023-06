Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem Chełmno 2023. Zdjęcia

Co przygotowali organizatorzy? Dzieci miały do dyspozycji nieograniczoną ilość darmowego płynu i bańkowe akcesoria. Było zamykanie w bańce mydlanej, dmuchane zamki, konkursy z nagrodami, a także kolorowe słodkości. Ponadto, przygotowano niespodziankę dla najmłodszych - do zabawy z nimi dołączył gość specjalny - postać, z którą nigdy wcześniej nie spotkał się na żywo, a znają go doskonale z kanału YouTube.

Tą wyjątkową gwiazdą imprezy był Smok Edzio. To doskonale znany maluchom "prezenter" piosenek dla najmłodszych występujący na kanale na portalu Youtube.

Smok Edzio prowadzi on na YouTube kanał z animowanymi treściami dla dzieci. Przede wszystkim publikuje teledyski i piosenki.

Smok Edzio szybko wciągnął chełmińskich milusińskich do wspólnego tańca i zabawy. Zaprezentował swoje popularne piosenki m.in. piosenkę Na Farmie. Jego wykonania to utwory edukacyjne dla najmłodszych z nauką liczenia do 5, 6 i 10 czy 5 Małych Małpek Po Łóżku Skakało. Z kolei inne piosenki pomagają - w przyjemny i ciekawy sposób - poznać litery występujące w polskim alfabecie.