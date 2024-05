Dzień Dziecka 2024 w kinie Helios w Bydgoszczy. Co fajnego nie tylko filmowego się szykuje? Katarzyna Piojda

1 i 2 czerwca kino Helios w Bydgoszczy zaprasza przede wszystkim dzieci (ale dorośli widzowie tak samo mile widziani). Helios

Garfield z Basią oraz strażniczka smoków, no i istoty fantastyczne będą towarzyszyć dzieciom, które przybędą w najbliższą sobotę i niedzielę (1 i 2 czerwca) do kina Helios w Bydgoszczy. To przecież z okazji Dnia Dziecka.