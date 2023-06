Dzień Dziecka zorganizowano w rycerskiej Osadzie Średniowiecznej w Chełmnie. Zdjęcia

Zobaczcie zdjęcia z Dnia Dziecka w Chełmnie

Unisławiu - Dzień Dziecka będzie dzień pełen wrażeń

Na Rodzinnym Dniu Dziecka bawić się będzie okazja 2 czerwca, od godz. 15 do 19, w parku w Unisławiu. Organizatorzy z zapraszają całe rodziny na radosne świętowanie, które będzie wypełnione wieloma atrakcjami. W programie: darmowe dmuchańce, zagroda z alpakami, zabawa w pianie, przejażdżki pit bike'ami, pokazy strażackie , warsztaty naukowe, warsztaty bębniarskie, malowanie twarzy, rodzinne gry i zabawy, zakątek animacji GOK-u, biblioteczny kącik malucha, akcja znakowania rowerów. Działały będą także stoiska KGW Unisław i KGW "Kapuścianki" oraz foodtrucki.

Dzień Dziecka w Kijewie Królewskim

To właśnie 4 czerwca zaplanowano wspólną zabawę z okazji Dnia Dziecka. Będzie wiele atrakcji, zabaw, konkursów, gier i animacji. w programie: malowanie twarzy, darmowe dmuchańce, przejażdżki konne, gry i konkursy rodzinne, warsztaty rękodzielnicze, tatuaże brokatowe, kręcenie balonów, bąbelkowe show, profesjonalni szczudlarze, wata cukrowa, popcorn, granita, zapiekanki i frytki. Wystąpi teatr Qfer ze spektaklem "Wyprawa na wyspę szkrabów" oraz dzieci uczestniczące w zajęciach w GOK-u.

Dzień Dziecka w Lisewie

3 czerwca na stadion sportowy w Lisewie zaplanowano Zwierzakowy Dzień Dziecka w Lisewie. Rozpocznie się o godz. 11. W programie: strefy zabaw dostosowane do wieku dzieci, zabawy na świeżym powietrzu, konkurencje sportowe, gry i animacje w plenerze, dmuchańce, biegi dla najmłodszych, wolontariusze ze schroniska z psami, punkt informacyjno-adopcyjny zwierząt, konkurs na najciekawsze przebranie, pogadanki edukacyjne oraz food – truck. W ramach imprezy zaplanowano konkurs na “Najciekawsze przebranie za zwierzaka”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 16 r.ż. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najciekawszego przebrania za wybrane zwierzę, według własnego pomysłu i z dowolnych materiałów. Komisja konkursowa wyłoni pięć najciekawszych strojów. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.