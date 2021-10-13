Dzień Edukacji Narodowej 2021. Nagrody starosty sępoleńskiego. Zobaczcie zdjęcia

Jarosław Tadych z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nagrody 9 nauczycielom szkół, które podlegają pod Starostwo Powiatowe w Sępólnie. To nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w wychowaniu młodzieży, trud pracy i zaangażowanie.
Zdjęcia z Dnia Edukacji Narodowej w Sępólnie:
Lista wyróżnionych nauczycieli i pracowników szkół powiatu sępoleńskiego:
- PATRYCJA RUTHENDORF-PRZEWOSKA: PSYCHOLOG PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM,
- MAGDALENA TURZYŃSKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W WIĘCBORKU,
- KAROLINA PLISZKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
- JOANNA PANKAU ORAZ MAŁGORZATA ŻYWICKA: NAUCZYCIELKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
- JOANNA WOBSZAL ORAZ KAMILA AFELSKA: NAUCZYCIELKI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU,
- MARCIN BARABACH: NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
- EUGENIUSZ SZWOCHERT, WIELOLETNI DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.
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