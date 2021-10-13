Dzień Edukacji Narodowej 2021. Nagrody starosty sępoleńskiego. Zobaczcie zdjęcia

Sandra Szymańska
Sandra Szymańska
9 nauczycieli, pedagogów i pracowników szkół i instytucji odebrało nagrody od starosty sępoleńskiego
9 nauczycieli, pedagogów i pracowników szkół i instytucji odebrało nagrody od starosty sępoleńskiego Wojciech Bilski - Starostwo Powiatowe w Sępólnie
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12 października w Restauracji „Słoneczna” w Sępólnie odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Wyróżnionych zostało 9 nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński.

Jarosław Tadych z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nagrody 9 nauczycielom szkół, które podlegają pod Starostwo Powiatowe w Sępólnie. To nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w wychowaniu młodzieży, trud pracy i zaangażowanie.

Zdjęcia z Dnia Edukacji Narodowej w Sępólnie:

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Lista wyróżnionych nauczycieli i pracowników szkół powiatu sępoleńskiego:

  • PATRYCJA RUTHENDORF-PRZEWOSKA: PSYCHOLOG PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM,
  • MAGDALENA TURZYŃSKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W WIĘCBORKU,
  • KAROLINA PLISZKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
  • JOANNA PANKAU ORAZ MAŁGORZATA ŻYWICKA: NAUCZYCIELKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
  • JOANNA WOBSZAL ORAZ KAMILA AFELSKA: NAUCZYCIELKI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU,
  • MARCIN BARABACH: NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
  • EUGENIUSZ SZWOCHERT, WIELOLETNI DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

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