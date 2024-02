Dzień Świętego Patryka - kiedy? Wyjaśniamy, co oznacza to irlandzkie święto

Dzień Świętego Patryka. Co oznacza?

Z Dniem Świętego Patryka związana jest także opowieść o karczmarce, która niezbyt hojnie nalewała swym gościom whisky. Święty Patryk miał ją nastraszyć, że przez to jej karczmę odwiedzą złe moce. Odtąd kobieta miała napełniać już każdą szklankę do pełna. I tak szklankę whisky nazywa się "dzbanem Patryka".

Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy w Irlandii. Przypada na 17 marca, czyli na dzień śmierci świętego. Tradycyjnie Irlandczycy noszą tego dnia ubrania w kolorze zielonym, który jest narodową barwą Irlandii. A wszystko po to, aby uczcić pamięć i dokonania świętego Patryka.

Dzień Świętego Patryka na świecie

Dzień Świętego Patryka obchodzony jest także poza granicami Irlandii, także w Polsce. W Stanach Zjednoczonych korzenie tego święta sięgają 1737 roku, kiedy to w Bostonie odbyła się pierwsza parada z tej okazji.

W innych krajach 17 marca serwuje się zielone piwo przy dźwiękach irlandzkiej muzyki. Organizowane są też pokazy tradycyjnego tańca. By uczcić Dzień Świętego Patryka wiele znanych miejsc przybiera zielone barwy. Dotyczy to m.in. wodospadu Niagara, London Eye, Opery w Sydney, Krzywej Wieży w Pizie, Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Również w Bydgoszczy most Uniwersytecki będzie świecił w kolorze koniczyny.