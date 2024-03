"Dzień świra" w teatrze w Grudziądzu. Wręczono też nagrodę Aleksandra. Tak obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Mamy zdjęcia

Natomiast Jan Kaznocha odebrał Nagrodę Aleksandra. Przyznawana jest ona osobom, które swoją pracą lub inną działalnością przyczyniają się do rozwoju grudziądzkiego teatru. Taką osobą - zupełnie wyjątkową - jest Jan Kaznocha, który od czasu kiedy przeszedł na emeryturę, a było to 11 lat temu, jako wolontariusz pomaga podczas wydarzeń kulturalnych w C.K Teatr, a także w pracy teatralnego archiwum. To wyróżnienie przyznaje kapituła.