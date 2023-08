Dziesięć medali biało-czerwonych podczas 32. Memoriału Wacława Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym

Dla podopiecznych Hryhorij Danko warszawski memoriał był ostatnią okazją do wywalczenia miejsca w składzie na wrześniowe mistrzostwa świata w Belgradzie. W kilku kategoriach wagowych udało się doprowadzić do bezpośredniego pojedynku, a zwycięzcy przybliżyli się do upragnionego wyjazdu.

W kategorii do 86kg w finale zmierzyli się Sebastian Jezierzański (Dąb Brzeźnica) i Krzysztof Sadowik (Śląsk Milicz). Nieznacznie lepszy okazał się być aktualny brązowy medalista mistrzostw Europy, stypendysta Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A - Sebastian Jezierzański. - Do walki finałowej wszystko poszło zgodnie z planem. W finale błąd w ostatnich sekundach spowodował, że nie do końca jestem zadowolony z występu i muszę wyciągnąć wnioski, żeby do takich sytuacji jak tam w finale nie dochodziło (Jezierzański stracił punkty w ostatnich sekundach i był bliski przegrania - przyp. red.) - mówił po walce lider światowego rankingu. - Forma jak widać rośnie z każdym tygodniem i mam nadzieję, że na mistrzostwach świata będzie jeszcze wyższa - zakończył Jezierzański.