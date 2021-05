Dziwna Pierwsza Komunia 2021. To przez koronawirusa. "Niech dziadkowie lepiej nie wchodzą do kościoła"

Zmiany dotyczące organizowania imprez rodzinnych zostaną wprowadzone dopiero w połowie maja. Plus taki, że od 4 maja limit w kościołach zostanie zmniejszony z 20 do 15 metrów kwadratowych na osobę. To znaczy, iż więcej osób zmieści się na mszy. Ma to znaczenie zwłaszcza teraz, gdy są organizowane pierwsze komunie.

Fot. Piotr Krzyżanowski/zdjęcie ilustracyjne